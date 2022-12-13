وزارة الداخلية التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من "بي كي كي" جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، اثنان منهم مدرجان في قائمة المطلوبين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن قيادة درك شرناق أطلقت عملية ضد إرهابيي "بي كي كي" في منطقة جبل غابار بقضاء غوتشلوكوناك بالولاية، في إطار عمليات "أرن الحصار خريف - شتاء 15".

وأكدت أن العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين وأن اثنين منهم مدرجان في القائمة الرمادية للمطلوبين.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرَن الحصار خريف - شتاء" الأمنية ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي جنوب شرقي البلاد.