أردوغان يجتمع برئيس مصالح الشعب في البرلمان التركمانستاني

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان برئيس مصالح الشعب في البرلمان التركمانستاني، قربانقلي بردي محمدوف، الأربعاء، وذلك على هامش زيارته إلى تركمانستان للمشاركة في القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

واستقبل أردوغان في مركز "أوازا" للمؤتمرات بمدينة تركمانباشي، نائب وزير الخارجية التركمانستاني، بردي ماتييف، والسفير التركي في عشق أباد، توغان أورال.

واستهل أردوغان لقاءاته قبيل انطلاق القمة الثلاثية، بلقاء مع رئيس مصالح الشعب في البرلمان التركمانستاني، الرئيس السابق، قربانقلي بردي محمدوف.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان إلى مدينة تركمانباشي، تلبية لدعوة نظيره التركمانستاني لحضور القمة الثلاثية.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع نظيريه التركمانستاني والأذربيجاني إلى جانب اجتماعات على مستوى الوفود في إطار القمة.