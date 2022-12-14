الرئيس الأذربيجاني: انتصارنا في قره باغ خلق فرصة لمشاريع نقل بالمنطقة

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن النصر الذي حققه جيش بلاده في إقليم قره باغ ضد القوات الأرمينية، خلق فرصة لمشاريع نقل جديدة في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي تنعقد بمدينة تركمانباشي في تركمانستان.

وأوضح علييف أن الاجتماعات المنتظمة بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان، ستعزز العلاقات القائمة بين هذه الدول.

وأشار إلى وجود روابط عرقية ودينية وثقافية وقيم روحية مشتركة بين البلدان الثلاثة، مشيدا بـ"إسهامات هذه الدول العظيمة للإنسانية".

وأضاف أن العلاقات المبنية على الأطر التاريخية تتيح فرصا لتطوير التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل وغيرها من المجالات.

وتابع: "خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي، زادت تجارتنا مع تركيا 45 بالمئة وبلغت 5 مليارات دولار".

وأضاف: "وبلغت استثمارات أذربيجان في تركيا نحو 20 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات التركية في أذربيجان إلى 14 مليار دولار، ومع تركمانستان زاد حجم التبادل التجاري خمسة أضعاف وبلغ مستوى قياسيا".

وأشار علييف إلى أن أذربيجان وتركيا وتركمانستان حققت نجاحا كبيرا في مجال النقل واللوجستيات.