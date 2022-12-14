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الرئيس الأذربيجاني: انتصارنا في قره باغ خلق فرصة لمشاريع نقل بالمنطقة

وكالة الأناضول للأنباء
​​​​​​​تركمانستان
نشر في 14.12.2022 16:18
آخر تحديث في 14.12.2022 16:22
من اجتماعات الرئيس أردوغان مع نظيريه التركمنستاني والأذربيجاني IHA من اجتماعات الرئيس أردوغان مع نظيريه التركمنستاني والأذربيجاني (IHA)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن النصر الذي حققه جيش بلاده في إقليم قره باغ ضد القوات الأرمينية، خلق فرصة لمشاريع نقل جديدة في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي تنعقد بمدينة تركمانباشي في تركمانستان.

وأوضح علييف أن الاجتماعات المنتظمة بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان، ستعزز العلاقات القائمة بين هذه الدول.

وأشار إلى وجود روابط عرقية ودينية وثقافية وقيم روحية مشتركة بين البلدان الثلاثة، مشيدا بـ"إسهامات هذه الدول العظيمة للإنسانية".

وأضاف أن العلاقات المبنية على الأطر التاريخية تتيح فرصا لتطوير التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل وغيرها من المجالات.

وتابع: "خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي، زادت تجارتنا مع تركيا 45 بالمئة وبلغت 5 مليارات دولار".

وأضاف: "وبلغت استثمارات أذربيجان في تركيا نحو 20 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات التركية في أذربيجان إلى 14 مليار دولار، ومع تركمانستان زاد حجم التبادل التجاري خمسة أضعاف وبلغ مستوى قياسيا".

وأشار علييف إلى أن أذربيجان وتركيا وتركمانستان حققت نجاحا كبيرا في مجال النقل واللوجستيات.

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