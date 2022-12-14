تركيا تتسلم من الصين رئاسة اتفاقية التنوع البيولوجي بين 2024 و2026

تستعد تركيا لتولي رئاسة دورة "اتفاقية التنوع البيولوجي" للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026.

وذكر بيان لوزارة الزراعة والغابات التركية، الأربعاء، أن الوزير وحيد كيريشجي، سيشارك بين 15 ـ 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مؤتمر أممي حول التنوع البيولوجي في كندا.

ومن المقرر أن يتطرق الوزير في كلمته في المؤتمر، إلى جهود وسياسات تركيا لحماية التنوع البيولوجي.

وأشار البيان إلى استعداد تركيا لتولي رئاسة دورة "اتفاقية التنوع البيولوجي" بين عامي 2024 و2026، وستستلمها من الصين في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة حول التنوّع الحيوي (كوب 16)، المزمع عقده في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وقعت عام 1996 على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وهي اليوم واحدة من البلدان الأكثر فاعلية بين الدول الـ 196 الموقعة على الاتفاقية.