مباحثات تركية قطرية حول تعزيز التعاون قضايا إقليمية ودولية

أجرى نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم، الأربعاء، مباحثات مع مساعدي وزير الخارجية القطري محمد الخليفي ولولوة الخاطر، تعزيز التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء سريم بالخليفي والخاطر، على هامش زيارته الدوحة ليوم واحد، لحضور جانب من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

واستعرض اللقاء "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتوطيدها، ومناقشة آخر المستجدات في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق جهود البلدين بشأنها"، بحسب البيان.

كما جرى بحث "العلاقات الثنائية وفرص التعاون الإقليمي".

فيما ذكرت السفارة التركية في الدوحة عبر "تويتر"، أن "سريم زار مقر السفارة ووقع كتاب الشرف والتقى بموظفي السفارة والوحدات التابعة لها".

كما أجرى المسؤول التركي زيارة لقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة، ومقر القوة الأمنية التركية المشاركة في تأمين كأس العالم.

وتجمع بين تركيا وقطر علاقات جيدة على كافة المستويات، دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً، ويرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.