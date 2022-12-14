وزير الخارجية الأذربيجاني: الاتفاقيات الثلاثية مع تركيا وتركمانستان ستخدم السلام

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان "ستخدم السلام والاستقرار والتنمية لدى شعوبنا ومنطقتنا والجغرافيا الأوسع".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، والتركمانستاني رشيد مرادوف في مدينة تركمانباشي الأربعاء.

وأضاف: "نعيش أيام تاريخية، حيث يجتمع زعماء أذربيجان وتركيا وتركمانستان لأول مرة في قمة ثلاثية، و تم إجراء استعدادات كبيرة ومفاوضات مكثفة في جميع المجالات".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وتركيا بلغ 5 مليارات دولار في 2022، في حين ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وتركمانستان إلى أرقام قياسية بعد أن ازداد خمسة أضعاف".

ولفت إلى أنه مع توقيع الدول الثلاث خمس اتفاقيات وإعلانات "فإنها ستساهم بشكل كبير في المجال الاقتصادي للجميع".

وعن فرص النقل والعبور والخدمات اللوجستية في البلدان الثلاثة، أشار بيراموف إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة اليوم، وتنطوي على إمكانات كبيرة.

وأردف الوزير الأذربيجاني: "من خلال هذه الإمكانات يمكن زيادة تعزيز تعاوننا عبر إنشاء طرق تجارية بين أوروبا وآسيا الوسطى عبر تركيا وجنوب القوقاز وبحر قزوين، وهذه هي إحدى اتجاهات طريق الحرير التاريخي".

وتابع: "القضية ذات الأولوية بالنسبة لأذربيجان هي إعادة اعمار المناطق المحررة في إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني، و يحتاج أكثر من 700 ألف من مواطنينا للعودة إلى أراضيهم بأمان".

وبيّن أن أذربيجان تنفذ مشاريع كبرى في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، وتم تخصيص 1.8 مليار دولار من موازنة 2023 لهذا الغرض.

وحول ممر زانغزور الذي سيربط براً بين أذربيجان وإقليم ناخجيوان عبر أرمينيا، أكد بيراموف أن العمل مستمر من أجل افتتاحه.

وأردف: "ستساهم الاتفاقيات الموقعة بيننا في السلام والاستقرار والتنمية لشعوبنا ومنطقتنا والجغرافيا الواسعة".