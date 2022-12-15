أردوغان: سنبدأ سلسلة اجتماعات وخطوات ثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إننا سنبدأ سلسلة من الاجتماعات والخطوات بين تركيا وروسيا وسوريا.

وأوضح الرئيس التركي: "نريد أن نتخذ خطوة ثلاثية (تركيا وروسيا وسوريا )، ولهذا الهدف، يجب أن تجتمع منظماتنا الاستخباراتية أولاً، ثم وزراء دفاعنا وخارجيتنا، وبعد اجتماعاتهم، يمكننا أن نجتمع كقادة".

من جهة ثانية، لفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حالياً، تحت حماية قوات التحالف، مضيفاً: "يبيعون للنظام. تنظيم واي بي جي الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وفيما يخص نقل غاز تركمانستان عبر تركيا (إلى أوروبا) قال أردوغان: "سيجري رئيس تركمانستان زيارة إلى تركيا مطلع العام القادم، حينها سنضع النقاط الأخيرة على هذا الموضوع".

وبيّن أن وزراء الطاقة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيبحثون قريباً تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا، قائلا: "أصدرت تعليماتي للوزير بأن ينتهي الأمر في غضون شهر واحد".