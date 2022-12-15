المقاتلة المسيرة التركية بيرقدار قيزيل إلما تنجح في أول اختبار تحليق

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قيزيل إلما"، أول اختبار تحليق لها بنجاح، وفق بيان صادر عن شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الأربعاء.

وجاء في البيان أن الشركة أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة، في مركز التدريب والاختبار التابع لها في ولاية "تكيرداغ"، شمالي غربي تركيا.

وبدأت "بيرقدار قيزيل إلما" بالتحليق بحلول الساعة 14.59 ظهر الأربعاء، قبل أن تهبط الساعة 15.17 (ت.غ+3).

وبهذا تكون المقاتلة المسيرة قد أتمت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الطيران التركي، تحليقها الذي استغرق 18 دقيقة.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، أماط سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة "بايكار"، اللثام عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صورا لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو ـ جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، ما تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.