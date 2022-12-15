وزير الخارجية البلجيكية: نقدر جهود تركيا في استضافة المهاجرين

أشادت بلجيكا، اليوم الخميس، بالجهود التي تبذلها السلطات التركية باستضافة أكثر من 4 ملايين مهاجر على أراضيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية حجة لحبيب، مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش زيارة رسمية تجريها إلى أنقرة.

وأكدت لحبيب، أن بلجيكا مستعدة لدعم تركيا والأردن وجميع الدول التي تستضيف على أراضيها عدداً كبيراً من المهاجرين.

وذكرت أن العلاقات التركية ـ البلجيكية مستمرة منذ وقت طويل، وأن أنقرة تعتبر من أهم شركاء بروكسل التجاريين.

وشددت الوزيرة البلجيكية على تعزيز العلاقات أكثر بين البلدين.

وأشارت إلى أنها ناقشت مع تشاوش أوغلو الحرب الأوكرانية ـ الروسية، مبينة أنه لولا جهود أنقرة والدبلوماسية التركية لما كانت اتفاقية الحبوب ممكنة.

وأدانت الهجوم الإرهابي بإسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن بلجيكا ستلاحق الإرهابيين بغض النظر عن أيديولوجيتهم، وأن أنقرة وبروكسل ستظلان دائما شريكتين، خاصة في مواجهة العنف والكراهية.

وصرحت لحبيب أن بلجيكا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية.

وأعربت عن قلقها بشأن العملية التركية البرية المحتملة ضد التنظيمات الإرهابية في شمالي العراق وسوريا، مؤكدة أن الهدف هنا يجب أن يكون محاربة تنظيم داعش.

وبيّنت أن تركيا تستضيف أكثر من أربعة ملايين مهاجر، وأن بلادها تعرف جهود المسؤولين الأتراك والسلطات التركية.