وزير الخارجية التركي يشدد على أن المساعدات الإنسانية إلى السوريين يجب أن تستمر

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين لا بد أن يستمر بشكل منتظم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره المالطي إيان بورغ في العاصمة أنقرة.

وأكد تشاوش أوغلو على ضرورة تمديد فترة قرار مجلس الأمن رقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

ولفت إلى أن العمل بالقرار الأممي ينتهي يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني القادم، وأنه من الضروري تمديده.

وأضاف أن تواجد التنظيمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في هذا البلد.

وأكد أن السكان الذين يعيشون في الداخل السوري، يعانون حاليا ظروفا معيشية صعبة للغاية.

وفيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين تركيا ومالطة، قال تشاوش أوغلو إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 2 مليار دولار قبل عامين

وأفاد أنه بحث مع نظيره المالطي الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والقطاعات.

وذكر أن مالطا تعد واحدة من أكثر البلدان التي تجذب المستثمرين الأتراك، وأن حجم الاستثمارات التركية في هذا البلد تجاوز 1.3 مليار دولار