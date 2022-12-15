وزير الخارجية التركي يطالب بلجيكيا باتخاذ إجراءات ضد "بي كي كي"

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، نظيرته البلجيكية حجة لحبيب، باتخاذ إجراءات ضد كيانات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي النشطة في بلادها وكامل أوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقده تشاوش أوغلو، مع لحبيب بعد لقاء ثنائي بالعاصمة أنقرة، شدد فيه على ضرورة مكافحة الإرهاب دون قيد أو تمييز.

وجاء تصريح الوزير التركي بعد تعبير نظيرته لحبيب عن القلق حيال عملية برية تركية محتملة ضد الإرهاب في العراق وسوريا.

وأكد أن تركيا لا تلحق الضرر إطلاقاً بالمدنيين والبنية التحتية المدنية في كفاحها ضد الإرهاب، بل تستهدف الإرهابيين بشكل مباشر.

وقال: "ليت العراق يستطيع أن يخوض كفاحاً ضد بي كي كي ويطهر البلاد منه أيضاً، كما فعل مع داعش".

وأوضح أنه شرح لنظيرته عدم تنفيذ "اتفاق سنجار" (شمالي العراق) والسبب الكامن وراء ذلك.

ولفت إلى عدم التزام الولايات المتحدة وروسيا بتعهداتهما لتركيا بشأن تطهير المناطق شمالي سوريا من الإرهابيين بموجب التفاهمات التي أبرمت عام 2019.

"تركيا يمكنها استخدام حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي للقيام بما يلزم في مكافحة الإرهاب"، وفق تأكيد تشاووش أوغلو.

وشدد على أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي حيدت 4 آلاف و500 إرهابي في الحرب ضد داعش.

وأضاف موجها كلامه لنظيرته البلجيكية "نتطلع إلى تضامنكم معنا في هذا الموضوع، كما نتطلع كذلك إلى اتخاذكم إجراءات ضد كيانات بي كي كي النشطة على نطاق واسع في بلجيكا وكامل أوروبا وكفاحكم لهذه الكيانات".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وبلجيكا اكتسبت زخما هاما، مؤكدا رغبة أنقرة في عقد اجتماع الآلية الثلاثية بين وزراء الخارجية والداخلية والعدل لكلا البلدين بعد اجتماعها الأخير في 2016.

ولفت إلى أن الاقتصاد والتجارة يشكلان جزءا هاما من العلاقات بين البلدين، مبينا أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع 43 بالمئة، وحقق 10.5 مليارات دولار.

وأوضح أن رجال الأعمال البلجيكيين استثمروا بنحو 9 مليارات دولار في تركيا خلال السنوات الـ 20 الماضية، مشيرا أن الأتراك المقيمين في بلجيكا لديهم حوالي 5 آلاف شركة هناك.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى العنصرية ومعاداة الإسلام المتزايدة في أوروبا، قائلاً: "يتأثر مواطنونا الذين يعيشون في بلجيكا أيضاً بالعنصرية المتزايدة ومعاداة الإسلام في أوروبا، وبحثنا هذه المسألة خلال لقائنا اليوم، وننتظر من الإدارة البلجيكية اتخاذ خطوات جادة وتدابير ضد الاعتداءات سواء على المساجد أو مواطنينا".

وذكر أنه بحث مع نظيرته البلجيكية التعاون بين البلدين بخصوص مكافحة الإرهاب، مضيفا: "مع الأسف هناك كيانات مرتبطة بـ 'بي كي كي' و'د ه ك ب- ج' و'غولن' في حليفتنا بلجيكا، وحتى الكيان الذي ينسق الأنشطة غير الشرعية لـ بي كي كي في أوروبا موجود في بلجيكا".

وأردف: "من الضروري منع التنظيمات الإرهابية من استخدام بلجيكا مقرا لها، ويجب أن نكون متضامنين في مكافحة الإرهاب".

وشدد على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بشكل منتظم، مؤكدا أهمية عمل أنقرة وبروكسل معاً بهذا الصدد.

وانتقد تشاووش أوغلو وجود تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي الإرهابي وأنشطته في بلجيكا"، لافتا إلى أن "مظاهرات جرت أمس أمام السفارة التركية (في بلجيكا) استخدم فيها صور لزعيم التنظيم (عبد الله) أوجلان ورايات 'بي كي كي'".

وأضاف: "مثلما لا يمكن استخدام صور زعيم داعش الإرهابي وراياته، يجب ألا نسمح لـ 'بي كي كي' بالقيام بالأمر ذاته".

ودعا الوزير التركي نظيرته البلجيكية إلى التحلي بالصدق فيما يخص مكافحة الإرهاب، وإظهار التضامن.

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