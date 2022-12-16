إصابة 9 أشخاص في تفجير إرهابي ضد مركبة في جنوب شرق تركيا

استهدف تفجير مركبة تقل عناصر شرطة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، صباح الجمعة ما أدى لإصابة 9 أشخاص.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الهجوم تم بواسطة سيارة مفخخة جرى تفجيرها لدى مرور حافلة صغيرة تنقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب، على طريق ديار بكر - ماردين.

ولفت إلى أن التفجير أسفر عن إصابة 8 من رجال الشرطة ومدني، نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وقالت الولاية في بيان، إنه لا يوجد خطر على حياة المصابين في الهجوم الإرهابي، الذي وقع حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وأوقفت السلطات الأمنية 5 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.