تركمانستان وتركيا وأذربيجان: ملتزمون بتطوير العلاقات على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والمنفعة

أكدت تركمانستان وتركيا وأذربيجان على الأهمية الخاصة لتطوير التعاون الثلاثي في مجال الطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية الأولى بين رؤساء تركمانستان سردار بردي محمدوف وتركيا رجب طيب أردوغان وأذربيجان إلهام علييف، التي عقدت بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، الأربعاء.

وتضمن البيان التزامات الأطراف بتطوير العلاقات بينها على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والمنفعة، انطلاقا من الرغبة في تطوير وتعميق العلاقات الشاملة على أساس تقارب التاريخ المشترك واللغة والثقافة والحضارة.

وأكدت الأطراف الثلاثة احترامها المتبادل ودعمها الثابت لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي الدول الأطراف.

وشددت مرة أخرى على أهمية جهودها المشتركة لضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي، وخلق بيئة من الثقة والتفاهم المتبادل.