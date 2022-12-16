نجاح إطلاق أول صاروخ تركي أسرع من الصوت

أصاب أول صاروخ تركي "جو ـ أرض" أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة.

ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع، الجمعة، مشاهد عبر تويتر للحظات إطلاق الصاروخ "TRG-230-iHA".

وقالت روكيتسان إن الإطلاق الذي تم من الطائرة المسيرة أقينجي المطورة من قبل شركة بايكار التركية، يعد الأول من نوعه، وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضافت: "نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية".

وقال مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة على الاختبار، إن الطائرة المسيرة أطلقت الصاروخ "TRG-230-iHA" من ارتفاع 25 ألف قدم.

ويراوح المدى الفعال للصاروخ الأسرع من الصوت بين 20 و150 كيلومترا، وهو قادر على ضرب أهدافه بدقة عالية.

ويعتبر "TRG-230-iHA"، أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت يتم إطلاقه من الجو إلى الأرض.