أردوغان يشارك في افتتاح عدد من المشاريع في ماردين

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، اليوم.

ومن بين المشاريع التي أقيمت لها مراسم افتتاح جماعي لها في ماردين، مشروع "ري سهل ديريك"، وطريق "ميديات-نصيبين" ومد شبكة الغاز الطبيعي إلى قضائي "عمرلي" و"ضار غجيت" وغيرها من المشاريع المنجزة.

وفي كلمة خلال المراسم، أعلن الرئيس أردوغان تغيير اسم مطار ماردين إلى مطار ماردين "عزيز سنجار" العالم التركي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء.

ولفت الرئيس أردوغان إلى تسريع أنشطة التنقيب عن النفط في ماردين أيضا كما في بقية الولايات.

وأشار في هذا الإطار إلى افتتاح 3 آبار نفط في ماردين اليوم.