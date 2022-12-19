أردوغان: نعمل على تطوير صاروخ "طيفون" المحلي ليصل مداه إلى 1000 كيلومتر

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن صاروخ "طيفون" الباليستي المطور بإمكانات محلية سيصل مداه إلى 1000 كيلومتر.

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي حول تخوف اليونان من التطورات التكنولوجية في تركيا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان في فعالية أقيمت أثناء زيارته لولاية ماردين، السبت، وبثتها الرئاسة مساء الأحد، إن الجانب اليوناني متخوف بالفعل.

وأشار إلى أن صاروخ "طيفون" من القضايا التي تثير مخاوف اليونان، ويبلغ مداه المعلن حاليًا 560 كيلومترًا، لكنه غير كافٍ.

وتابع: "أجريت اتصالًا الأسبوع الماضي، وسألت عن الوضع النهائي، فقالوا إننا سنحقق الـ1000 كيلومتر".

وأضاف: "ألا ينبغي لليونان أن تفزع عند سماعها هذا الأمر؟ لقد مارسوا بعض الحركات المتهورة في بحر إيجة فقمنا بدورنا باللازم".

ودعا أردوغان الجانب اليوناني إلى عدم استفزاز تركيا في بحر إيجة وإلا فإنها ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع الوضع.

وقبل أسابيع قليلة، أعلنت شركة "روكيتسان" التركية إجراء اختبار ناجح لصاروخ "طيفون" الباليستي الذي تطوره بإمكانات وطنية.