ألطون: ملتزمون بحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية في تركيا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده ملتزمة بحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش في عالم تنمية مستدام.

جاء ذلك في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، علق فيه على موافقة منظمة الأمم المتحدة مؤخرا على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة يسعيان بكل طاقتهما لحماية البيئة وتحقيق عالم مستدام للأجيال القادمة.

وأوضح أن تركيا قدمت مساهمة إيجابية في جميع الجهود المبذولة على الساحة الدولية لمكافحة التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على البشرية.

وأضاف أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان، وقعت على اتفاقيات مناخية مهمة، وتقود الجهود المبذولة لتنويع موارد الطاقة لتركيا وأوروبا.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة للاستثمار في موارد الطاقة النظيفة والمساعي الدبلوماسية لنقل موارد الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا، ستجعل تركيا قاعدة للطاقة.

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته تركيا على مر السنين في زيادة حصة الطاقة المتجددة في تنوع موارد الطاقة لديها، فقد قطعت خطوات كبيرة في تقليل انبعاثات الكربون".

وشدد ألطون على ضرورة أن يكون الاستهلاك المسؤول والواعي جزءًا من استراتيجية جادة لمشاكل تغير المناخ العالمي.

ويوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت منظمة الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".

وبموجب القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء مجلس استشاري من المتطوعين والأفراد المتميزين للعمل لمدة 3 سنوات، بناء على المعرفة والخبرة، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل، لتعزيز مبادرات صفر نفايات المحلية والوطنية.

وأكد القرار أن مبادرات صفر نفايات، وإدارة النفايات الصديقة للبيئة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، ينبغي الاستمرار في معالجتها داخل الأمم المتحدة.

ويشجع القرار الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على تنفيذ مبادرات صفر نفايات.

وبهذا القرار يكون "مشروع صفر نفايات" الذي تم إعداده تحت رعاية أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، حصل على تأييد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بيان نوايا حسنة من أجل نشر مشروع "صفر نفايات" في العالم.