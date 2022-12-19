الرئيس التركي: تمثيل المرأة في البرلمان تزايد باطراد منذ 2002

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نسبة تمثيل المرأة في برلمان بلاده شهدت زيادة مطردة منذ وصول حزبه "العدالة والتنمية" إلى السلطة عام 2002.

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في "قمة جهود المرأة" التي نظمها الجناح النسائي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التركي وصلت 17.4 بالمئة.

وأضاف: "بات من الممكن رؤية التطورات الإيجابية في مستوى تمثيل المرأة في كافة المجالات بدءا من المعلمات والأكاديميات وصولا إلى حياة العمل والرياضة".

ولفت أن تمثيل المرأة في البرلمان هو "أوضح تجلٍ" للمفهوم الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية "من دون المرأة لن يكون ثمة سياسة ولا إنتاج ولا نمو".