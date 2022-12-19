رئيس البرلمان التركي: نرغب في تطوير علاقاتنا مع بلغاريا

أبدى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بلغاريا على مختلف الأصعدة وخاصة في التجارة والاقتصاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الإثنين، مع نظيره البلغاري وجدي رشيدوف، في العاصمة أنقرة.

وأشاد شنطوب بجهود رشيدوف خلال السنوات الماضية في تعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن اعتقاده بمواصلته لعب دور مهم في تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية.

وذكر أن القيم المشتركة بين البلدين مثل الجغرافيا والتاريخ والثقافة هي عوامل وفرص قوية لتعزيز التقارب بين الدولتين.

وحول مسألة الهجرة، قال شنطوب إن الحرب الروسية الأوكرانية خلقت مشكلة هجرة جديدة في البلدان المجاورة وأوروبا، وأن الوضع الجديد يوفر فرصة لفهم أوروبا مشكلة الهجرة بشكل أفضل.

بدوره، قال رئيس البرلمان البلغاري إن العلاقات بين بلاده وتركيا تطورت بشكل كبير خلال السنوات 15 الماضية، لافتا إلى توقيع البلدين لاتفاقيات مهمة للغاية على مستوى الوزارات.

ودعا رشيدوف أوروبا للجلوس حول طاولة مستديرة لإيجاد حل مشترك لمشكلة الهجرة، مثمنا لجهود تركيا في توفر الرعاية لما يقرب من 4 ملايين لاجئ.