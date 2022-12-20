أقار: لا نستأذن أحداً لتنفيذ عمليات ضد "واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا

قال وزير الدفاع خلوصي أقار، إن تركيا ليست بحاجة إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وأوضح أقار في تصريح لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، الثلاثاء، أن "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "بي كي كي" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وأكد أن "بي كي كي" وامتداده السوري "واي بي جي" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعيا جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته.

وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.

وتابع قائلاً: "كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" أيضا لا يمثل الأكراد".

وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعدادا كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.