ألطون يدعو فرنسا لطرد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وإنهاء نشاطاته على أراضيها

دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون فرنسا إلى وضع حد لجميع أنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته على أراضيها.

جاء ذلك في كلمة له في ندوة بعنوان "العلاقات التركية الفرنسية: الفرص والتحديات" عقدت في قاعة المؤتمرات بدائرة الاتصالات بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأوضح ألطون أن أعضاء "بي كي كي" يستطيعون ايجاد موطئ قدم لهم في فرنسا رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي التنظيم ضمن لائحة الإرهاب.

وأضاف: "تركيا تطالب فرنسا بإنهاء أنشطة بي كي كي وامتداداته فيها على غرار طلبها من جميع حلفاء الناتو".

وأكد أن تركيا تنتظر دعم حلفائها في كفاحها الشرعي ضد تنظيمات "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" في سوريا.

وأشار إلى أن حملات التضليل التي تقوم بها اللوبيات المعادية لتركيا أو امتداد تنظيمات إرهابية مثل "بي كي كي/واي بي جي" و"غولن" في الغرب تضر بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف: "يجب عدم التضحية بالعلاقات التركية الفرنسية لحسابات سياسية رخيصة وقصيرة الأمد ترضي تنظيمات إرهابية أو لوبيات مناهضة لتركيا".

على صعيد آخر، أكد رئيس دائرة الاتصال أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لمنع الأزمة الروسية الأوكرانية من التفاقم أكثر.

وأضاف: "توقعنا الرئيسي من الدول الأوروبية وفي مقدمتهم فرنسا، هو دعم تركيا في إدارة الأزمة (الأوكرانية) قبل أن تتعمق أكثر".