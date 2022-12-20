السويد.. الحكومة تستعد للبت في قرار إعادة إرهابي لتركيا

يستعد مجلس الوزراء السويدي للبتّ في قرار تسليم أحد أعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي إلى تركيا، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في البلد الأوروبي طلب إعادته.

وفي تصريحات أدلى بها لتلفزيون SVT الحكومي، قال وزير العدل جونار سترومر، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخير بشأن تسليم بولنت كنش - أحد المطلوبين للقضاء التركي في قضية تنظيم "غولن" الإرهابي - سيصدر من مجلس وزراء بلاده.

وأضاف سترومر أن السويد بلد يسود فيه القانون، وأن القوانين ذات الصلة تنظّم عمل مثل هذه القضايا.

وأوضح الوزير السويدي أيضاً أنه وبعد رفض المحكمة العليا إعادة كنش إلى تركيا، سيبحث مجلس الوزراء الأمر ويصدر القرار الأخير بحقه.

وأمس الأثنين، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم الإرهابي الفار بولنت كنش إلى السلطات التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد في وقت سابق على ضرورة تسليم السلطات السويدية للإرهابي المذكور إلى أنقرة.

يذكر أن كنش الذي يعيش حاليا في السويد كان يعمل رئيس التحرير العام لصحيفة "Today's Zaman" الموالية لتنظيم "غولن" الإرهابي.