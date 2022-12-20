عودة طائرتي النقل التركيتان العالقتين في أوكرانيا للبلاد

وصلت طائرتا النقل من طراز "A400M" اللتين كانتا عالقتين في أوكرانيا إلى ولاية قيصري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أوضحت فيه أن الطائرتين حطتا بأمان في الولاية.

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت الوزارة أن الطائرتين كانتا توجهتا إلى أوكرانيا لتقديم مساعدات إنسانية وإجلاء المواطنين ثم علقتا في مطار بوريسبول بسبب إغلاق أوكرانيا مجالها الجوي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن طائرتي نقل تركيتين من طراز "A400M" ما زالتا موجودتين في مطار "بوريسبول" بأوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك في 24 فبراير/ شباط الفائت، لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك.