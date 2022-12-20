قمة ثلاثية لوزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا في ولاية قيصري

تشهد مدينة قيصري التركية قمة ثلاثية غدا الأربعاء، تجمع وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا، وهو الاجتماع التاسع لوزراء دفاع البلدان الثلاثة.

الاجتماع الذي يستمر ليومين، سيشهد مباحثات ثنائية وأخرى ثلاثية بين وزراء دفاع تركيا خلوصي أقار، وأذربيجان ذاكر حسنوف وجورجيا جوانشير بورشولادزي.

ومن المنتظر أن يبحث الوزراء الثلاثة قضايا السلام والاستقرار ومستقبل المنطقة.

أفاد رئيس بلدية قيصري ممدوح بيوك قليج في بيان، أن وزير الدفاع خلوصي أقار سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الجورجي جوانشير نورتشولادزي والأذربيجاني ذاكر حسنوف في منطقة أرجاييس بقيصري.

وانعقد الاجتماع الأخير، في مدينة تلاوي بجورجيا في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في مدينة تيلافي الجورجية.