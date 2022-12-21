أردوغان: نؤمن بصدق بالإرث الذي سنتركه للأجيال الجديدة

توقع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا العام الجاري يتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، الأربعاء.

وقال أردوغان: "أؤمن بأن تركيا ستختتم العام الجاري بنمو يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة بمشيئة الله".

وأشار إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية قدمت لتركيا خدمات واستثمارات تزيد بثلاث وخمس وعشر أضعاف تلك التي قدمت في القرن الأول من تاريخ الجمهورية.

وشدّد على أن حكومته عازمة على تقديم إنجازات أكبر للشعب التركي في القرن الجديد للجمهورية، عبر رؤية "قرن تركيا".

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 دول في العالم من الناحية الاقتصادية.

وتابع: "نؤمن بصدق أن الإرث الأكبر الذي سنتركه للأجيال الجديدة هو استكمال البنية التحتية للديمقراطية والتنمية بكل عناصرها، وتحويل بلدنا إلى دولة تتمتع بالقوة والحزم على المستوى العالمي".

وأردف: "هذا هو الوعد والعهد الذي نقطعه لأمتنا والثقة بالنفس والأمل الذي نحاول غرسه في شبابنا".

وأعرب عن ثقته التامة في أن الشعب التركي لم يترك بلده "لفاشية الحزب الواحد، وغطرسة الانقلابيين ووحشية المنظمات الإرهابية وسيناريوهات القوى الإمبريالية".