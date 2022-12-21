أردوغان يرحب بعودة طائرتين للجيش التركي من أوكرانيا

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطاقم طائرتين للجيش التركي عادتا من أوكرانيا بعد أن ظلتا عالقتين طيلة شهور بسبب إغلاق المجال الجوي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع خلوصي أقار، الذي كان يعقد لقاء مع أفراد الطاقم العسكري وعائلاتهم في ولاية قيصري (وسط)، الأربعاء.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته لعودة الطاقم التركي سالمًا من أوكرانيا بعد انتظار طويل في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما تقدم أردوغان بالشكر لمسؤولي البعثات الأوكرانية والروسية المعنية إزاء مساهمتها في العملية.

بدوره ذكر الوزير أقار أن طائرتي الشحن، وهما من طراز "A400M"، ذهبتا إلى أوكرانيا لنقل مساعدات إنسانية وإجلاء مواطنين أتراك.

وأوضح أن الطائرتين علقتا في مطار بوريسبول بعد إغلاق المجال الجوي الأوكراني على خلفية بدء الهجمات الروسية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع أن طائرتي الشحن اللتين كانتا عالقتين في أوكرانيا، حطتا بأمان في قيصري.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن طائرتي نقل تركيتين من طراز "A400M" ما زالتا موجودتين في مطار "بوريسبول" بأوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك في 24 فبراير/ شباط الفائت، لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك.