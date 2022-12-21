ألبانيا توقع عقداً لشراء سرب من مسيرات بيرقدار التركية

وقعت ألبانيا عقداً لشراء سرب من المسيرات التركية من طراز "بيرقدار تي بي2" الهجومية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع تركيا.

وذكر بيان أصدرته السلطات الألبانية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الألباني "إيدي راما" ووزير الدفاع "نيكو بيليشي" والسفير التركي لدى تيرانا "طيار كاغان" ومدير عام شركة بايكار "خلوق بيرقدار" شاركوا في مراسم التوقيع بمبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب "راما" عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على مساهماته في استكمال مسار توقيع عقد شراء المسيرات (لم يذكر عددها).

وقال: "مهما شكرنا الصديق العريق لهذا الشعب ولهذا البلد صديقنا العزيز الرئيس أردوغان فسيكون قليلاً بحقه".

ووصف رئيس الوزراء الألباني العلاقات بين البلدين بالجيدة، وأنها في تحسن يوما بعد يوم.

وأردف: "نحن فخورون جداُ بكوننا في الجانب الصحيح وفي نفس الجانب مع جمهورية تركيا، والرئيس أردوغان في الناتو الذي يعد أكبر تحالف عسكري للمجتمع الأوروبي - الأطلسي".

وتابع :"لدينا شراكة استراتيجية للغاية مع جمهورية تركيا، اليوم هو يوم جيد جدا لعلاقتنا".

وأكد راما أن الاتفاقية ليست فقط لشراء المسيرات ولكن أيضاً لبناء جسر تعاون بين القوات المسلحة الألبانية وبايكار.

وأوضح: "ستتولي بايكار تدريب أولئك المستعدين لتولي المسؤولية لتشغيل مركز التحكم لقاعدة كوتشوفا الجوية الجديدة التابعة لحلف شمال الأطلسي التي أنشأت بأعلى التقنيات في ألبانيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أول ثلاث مسيرات تصل إلى ألبانيا ستكون جاهزة لمواجهة أي تهديد طارئ يتعرض له الأمن القومي.