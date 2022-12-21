الرئيس التركي: حجم التبادل التجاري مع السنغال ارتفع بنسبة 42 بالمئة العام الماضي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستسعى دائماً إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا بطريقة "عادلة ومتوازنة"، وستدير التجارة مع دول القارة السمراء "على أساس الربح المتبادل"، مشيراً أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسنغال ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 42 %.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره السنغالي ماكي سال في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن سعادته لزيارة الرئيس السنغالي والوفد المرافق له إلى أنقرة، مضيفاً أن تركيا والسنغال عازمتان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات والقطاعات".

وأوضح أن الزيارة التي أجراها إلى السنغال في فبراير/ شباط الماضي، كانت مثمرة وبناءة وتخللها فتح السفارة التركية في دكار.

وأشار أردوغان أن محادثاته مع الرئيس السنغالي دارت حول إمكانات تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

كما صرح أنه تناول مع سال الحرب الروسية الأوكرانية واتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وشكر الرئيس التركي نظيره السنغالي على تعاونه مع تركيا في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم "غولن".

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسنغال ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 42 % مقارنة مع 2020، ووصل إلى 540 مليون دولار.

وأعلن أردوغان أنه اتفق مع سالي على رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مليار دولار خلال فترة قصيرة.

ومشيراً إلى النجاحات التي تحققها الشركات التركية في السنغال، أوضح أردوغان أن المستثمرين الأتراك يساهمون في نهضة الاقتصاد السنغالي، لافتاً أن حجم الاستثمارات التركية في السنغال تجاوز 1.5 مليار دولار.