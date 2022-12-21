الناتو: مسيرات تركيا لعبت دوراً رئيسياً بحرب روسيا وأوكرانيا

صرح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للتحديات الأمنية الناشئة، ديفيد فان ويل، أن المسيرات التركية لعبت دوراً رئيسياً في الحرب الأوكرانية - الروسية.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إذ أشار ويل أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، يتم مناقشة دور وأهمية الهجمات الإلكترونية في الحروب.

وأضاف: أعتقد أن الطائرات بدون طيار التركية في أوكرانيا، مثال جيد حقًا للابتكار الذي يمكن استخدامه في الحرب الحديثة.

ولفت إلى أن القنابل والطائرات والدبابات المستخدمة في الحرب الأوكرانية - الروسية تندرج ضمن فئة "الحرب التقليدية"، مبينا أن الحرب تتم أيضًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبيّن: "التكنولوجيا الإلكترونية المستخدمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون إلى حد كبير جزءًا من أي حرب مستقبلية".

وأردف: "لقد صممنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الأمن الدفاعي في الناتو".