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الناتو: مسيرات تركيا لعبت دوراً رئيسياً بحرب روسيا وأوكرانيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 21.12.2022 13:27
آخر تحديث في 21.12.2022 14:25
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

صرح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للتحديات الأمنية الناشئة، ديفيد فان ويل، أن المسيرات التركية لعبت دوراً رئيسياً في الحرب الأوكرانية - الروسية.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إذ أشار ويل أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، يتم مناقشة دور وأهمية الهجمات الإلكترونية في الحروب.

وأضاف: أعتقد أن الطائرات بدون طيار التركية في أوكرانيا، مثال جيد حقًا للابتكار الذي يمكن استخدامه في الحرب الحديثة.

ولفت إلى أن القنابل والطائرات والدبابات المستخدمة في الحرب الأوكرانية - الروسية تندرج ضمن فئة "الحرب التقليدية"، مبينا أن الحرب تتم أيضًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبيّن: "التكنولوجيا الإلكترونية المستخدمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون إلى حد كبير جزءًا من أي حرب مستقبلية".

وأردف: "لقد صممنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الأمن الدفاعي في الناتو".

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