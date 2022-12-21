ترحيب أمريكي بالاجتماع التركي اليوناني الألماني الذي عقد في بروكسل

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاجتماع الثلاثي الذي جمع تركيا وألمانيا واليونان في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح الثلاثاء: "نحن في وقت نحتاج فيه بشدة إلى الوحدة والانسجام بين شركائنا وخاصة شركاء حلف الناتو".

وأضاف: "نأسف دائما على التصريحات الاستفزازية التي تصعد التوتر، التوتر بين عضوين داخل الحلف لا يفيد أحدا".

وأكد أن واشنطن ترحب بالاجتماع بين المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا في بروكسل.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا ثلاثيا شارك فيه من الجانب التركي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، إضافة لمستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني ينس بلوتنر، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.

وتناول اللقاء الذي انعقد بعد أسابيع من التوتر بين أنقرة وأثينا سبل إعادة إحياء قنوات الاتصال بين البلدين.

وتعرب تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأكثر من 70 عاما، عبر كل المنصات عن عدم ارتياحها إزاء الإجراءات والخطابات الاستفزازية المتكررة لليونان في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.