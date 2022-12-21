صحفي يوناني يصف تركيا بأنها أنجح من بلاده في طرح آرائها الدولية

وصفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أنقرة بأنها أنجح من أثينا في التعبير عن آرائها على الساحة الدولية.

جاء ذلك في تعليق للصحفي فاسيليس نيدوس، إذ أوضح فيه أن بلاده تطرح آرائها الوطنية الأساسية في الساحة الدولية بشكل بدائي.

وأضاف أنه على عكس ذلك، تتبع تركيا المسار الذي حددته دائرة الاتصالات الرئاسية منذ فترة طويلة، بينما تتبع اليونان نهجا يقوم على عدم الإجابة على أي كان.

الصحفي اليوناني الذي أشار أن أنقرة نجحت في طرح موضوع جديد كل مرة إلى مسارها المحدد، أكد أن تركيا أقوى في الاتصال الإعلامي من اليونان.

وأشار إلى أن اليونان لديها آلية نشر معلومات ودبلوماسية عامة غير كافيتين، لافتا أنها تتجاهل بعض الحقائق.