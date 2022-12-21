القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير الخارجية التركي يدعو لمواصلة الحوار بمنطقة البحر الأسود

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 21.12.2022 13:54
آخر تحديث في 21.12.2022 14:04
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأناضول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (الأناضول)

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة الحوار في منطقة البحر الأسود رغم الحرب والخلافات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر حول مشاركته عبر بث مباشر باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وأعرب تشاوش أوغلو عن شكره لمولدوفا على رئاستها للدورة السابقة للمنظمة، وتمنى التوفيق لصربيا رئيسة الدورة الجديدة.

وقال: "يجب أن نواصل الحوار في منطقتنا على الرغم من الحرب (الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا) والخلافات".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992، باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق صرح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للتحديات الأمنية...
مختارات