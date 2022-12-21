وزير الخارجية التركي يدعو لمواصلة الحوار بمنطقة البحر الأسود

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة الحوار في منطقة البحر الأسود رغم الحرب والخلافات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر حول مشاركته عبر بث مباشر باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وأعرب تشاوش أوغلو عن شكره لمولدوفا على رئاستها للدورة السابقة للمنظمة، وتمنى التوفيق لصربيا رئيسة الدورة الجديدة.

وقال: "يجب أن نواصل الحوار في منطقتنا على الرغم من الحرب (الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا) والخلافات".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992، باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا.