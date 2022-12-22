آخر دفعات القوات التركية المشاركة في تأمين المونديال تعود إلى أنقرة

عادت آخر دفعة من القوات التركية إلى البلاد، بعد انتهاء مشاركتها في تأمين فعالية كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، والتي استمرت قرابة شهر.

وذكرت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الدفعة الأخيرة من القوات التركية وصلت مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة، حيث أقيم لها حفل ترحيب تعبيراً عن الشكر لجهودهم في تأمين الفعالية الكروية العالمية.

وفي كلمة خلال حفل الاستقبال قال جنيد أونال رئيس دائرة الأمن في المديرية العامة للأمن إن 2.242 عنصرا أمنياً وطبياً وصلوا البلاد عائدين من قطر.

وأوضح أن مهام القوات التركية بدأت في قطر قبل انطلاق المونديال واستمرت حتى انتهائه على مدى 3 أشهر.

وأكد أن القوات التركية أدت واجبها على مدار 24 ساعة بانضباط وبما يليق بالشرطة التركية.

وأرسلت تركيا 2.242 عنصراً إلى قطر للمساهمة في تأمين المونديال، بينهم 20 مستشاراً ومنسقاً عاماً وألفي فرد من قوات مكافحة الشغب، و70 خبيراً في تفكيك المتفجرات و20 مترجماً، بالإضافة إلى كوادر طبية.

واستضافت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخباً.