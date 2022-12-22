أنقرة تؤكد لواشنطن أنها ستواصل محاربة الإرهاب في سوريا بحزم

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.

ووفق بيان رسمي لوزارة الخارجية التركية، جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس.

وبحث الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا لا سيما تنفيذ اتفاقية الحبوب ومسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تناولا عملية شراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وجدول الزيارات المرتقبة بين أنقرة وواشنطن في الفترة القادمة.

وذكرت الوزارة أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية.

وأكد تشاوش أوغلو لبلينكن أن تركيا ستواصل بحزم حربها ضد الإرهاب في سوريا.