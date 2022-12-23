أردوغان لرئيس الوزراء الهولندي: الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفي

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.

وأكد على ضرورة عدم تسليم مصالح الاتحاد الأوروبي لأهداف ضيقة الأفق لدولة أو دولتين من أعضائه من شأنه أن يمهد الطريق لتفاهم مربح للجانبين.

وبحث أردوغان مع روته، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مختلفة.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لاكتساب العلاقات بين البلدين زخما بفضل الحوار القائم بينهما.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى لإنهاء الحرب الدائرة.