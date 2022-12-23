القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان لرئيس الوزراء الهولندي: الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفي

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 23.12.2022 17:56
آخر تحديث في 23.12.2022 18:25
الرئيس أردوغان الأناضول الرئيس أردوغان (الأناضول)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الوضع القائم في العلاقات التركية ـ الأوروبية ليس في مصلحة الطرفي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.

وأكد على ضرورة عدم تسليم مصالح الاتحاد الأوروبي لأهداف ضيقة الأفق لدولة أو دولتين من أعضائه من شأنه أن يمهد الطريق لتفاهم مربح للجانبين.

وبحث أردوغان مع روته، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مختلفة.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لاكتساب العلاقات بين البلدين زخما بفضل الحوار القائم بينهما.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى لإنهاء الحرب الدائرة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن أنقرة...
مختارات