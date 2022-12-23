أردوغان ينتقد إيواء الغرب لإرهابيين بينما يغلق أبوابه أمام المهاجرين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيام بعض الدول الغربية بإيواء إرهابيين بينما تغلق أبوابها أمام المهاجرين الفارين من مناطق الصراعات.

جاء ذلك في كلمة اليوم الجمعة، خلال افتتاح "مؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي" المنعقد في قصر دولمة باهتشة بمدينة اسطنبول.

ولفت الرئيس إلى أن العالم الإسلامي يتعرض لانتقادات جائرة في معظمها ولا أساس لها فيما يتعلق بالقانون والعدالة على وجه الخصوص.

وأشار إلى وجود جهود مخلصة في دول بمنظمة التعاون الإسلامي حول تعزيز سيادة القانون والعدالة والديمقراطية والحريات، وأنه شاهد الإصلاحات في هذه المجالات في العديد من الدول التي زارها.

ونوه أردوغان إلى أن دولا في العالم الإسلامي تفوقت على نظيراتها الغربية في كثير من المجالات، لكن المقاربات الاستشراقية تجاه العالم الإسلامي والمسلمين ترخي بظلالها على تلك الجهود المخلصة والخطوات الهامة.

ولفت إلى أن "الاستشراق الذي هو مرض من الحقبة الاستعمارية لا يزال مستمرا ليس فقط في الأوساط الأكاديمية بل في أوساط العاملين بالسياسة والقانون الدوليين أيضا".

وتابع: "الذين لا يتمتعون بفضيلة مواجهة ماضيهم الاستعماري لا ينفكون يحدثوننا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأردف أردوغان مستنكرا: "من لا يرون ضيرا في دعم التنظيمات الارهابية الدموية يتشدقون أمامنا بقدسية حياة الإنسان".

وحذر من أن "جعل قضية القانون وحقوق الإنسان أداة للمنافسة بين الدول هو مقاربة خطيرة وخاطئة".

وأضاف أن "ممارسة معايير مزدوجة في القضايا التي تمس الناس بشكل مباشر وكرامة الإنسان ومستقبل الأمم، إنما تضر بالنضال من أجل حقوق الإنسان".

وأفاد أن المظلومين والمسلوبة حقوقهم وحرياتهم بوحشية هم من يدفعون ثمن الفجوة الكبيرة بين أقوال وأفعال المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الأزمة السورية التي على وشك إتمام عامها الثاني عشر تعد أبرز نموذج مرير ضمن هذا الإطار.

وأعرب عن أسفه لفشل الإنسانية في الامتحان على صعيد الأزمة السورية التي تسببت بمقتل أكثر من مليون سوري حتى اليوم.

وأشار إلى أنه باستثناء بضعة منظمات ودول بينها تركيا، لم يكترث أحد لصرخات المظلومين السوريين.

ولفت إلى أن مأساة الطفل أيلان الذي لفظت الأمواج جثته إلى الشاطئ وآلام الأطفال الذين قضوا تحت القنابل لم تكف لتحريك الضمائر، وأن المؤسسات والدول الغربية لم تبد رد فعل تجاه المأساة الإنسانية في سوريا إلا عندما وصل اللاجئون إلى أبواب الغرب.

وأوضح أن ردة الفعل تلك تمثلت في صد المهاجرين وإبقائهم خلف الأسلاك الشائكة، عوضا عن السعي لإيجاد حل للأزمة التي تشكل جوهر المشكلة.

وأضاف: "موقف جارتنا الغربية اليونان تجاه المهاجرين وصل إلى مستوى الوحشية".

ولفت إلى أن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر بإرهابيي "غولن" و"بي كي كي".

كما تطرق إلى إيواء الولايات المتحدة زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي فتح الله غولن، المتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأمريكية لم تطرق باب زعيم التنظيم قط رغم الوثائق الكثيرة التي قدمتها تركيا.