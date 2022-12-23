تركيا تتابع قضية مغترب أحرق جثمانه "خطأ" في ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب قضية المواطن المغترب عبد القادر صارغن، الذي أُحرق جثمانه "خطأ" بعد وفاته في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا.

وفي بيان نشره الجمعة، تقدم متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش بالتعازي إلى أسرة صارغن التي صدمت بعد اكتشافها الخلط بين جنازة فقيدها وأخرى لأحد الألمان.

وقال بيلغيتش إن عبد القادر توفي إثر وعكة صحية في مشفى بمدينة هانوفر يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، معربا عن أسفه حيال اختلاط جنازته وحرق جثمانه.

وأوضح أن القنصلية العامة التركية في هانوفر تواصلت مع أسرة صارغن بعد اكتشاف إحراق جثمانه خطأ، وبدأت الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية.

وشدد على أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ونائبه ياسين أكرم سريم، يتابعان القضية، وأن الوزارة توفر الدعم القانوني اللازم للأسرة المغتربة في هانوفر.

وأكد متحدث الخارجية التركية أن الوزارة تنسق مع رئاسة الشؤون الدينية لضمان نقل جنازة المتوفى إلى البلاد بغية دفنها هنا بما يتوافق مع الشعائر الإسلامية.

وطالب السلطات الألمانية بمعاقبة المسؤولين عن إحراق الجثمان والاعتذار للأسرة التركية وتسليم الرفات إلى أنقرة بسرعة، واتخاذ التدابير لمنع حدوث أخطاء مماثلة.