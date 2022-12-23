روسيا تؤكد أن العمل مع تركيا مستمر لإنشاء مركز للغاز الطبيعي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن العمل مع أنقرة متواصل بخصوص إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وأوضح نوفاك في تصريح حديثه لقناة Rossiya-24، أن العمل جارٍ بفعالية مع الأتراك والدول المحتملة الأخرى التي يمكنها المشاركة في المشروع.

وأكد أنه سيتم تحديد الأسعار وفقا لظروف السوق في المركز بتركيا، مشيرا أن التسعير في هولندا أو بريطانيا أو منصات التداول الأخرى ليست واضحة.

والأسبوع الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البنية التحتية للغاز الطبيعي في تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة، مشيرا إلى إمكانية إنشاء منصة إلكترونية للتجارة فيها.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فيه البدء في اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزا عالميا للغاز الطبيعي.