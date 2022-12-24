قالن: تركيا أصبحت ضامن للسلام والاستقرار بمناطق متفرقة في العالم

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا أصبحت ضامن للسلام والاستقرار والأمان والاحترام المتبادل والتنمية المتبادلة في مناطق وأماكن متفرقة في العالم.

وأضاف قالن في كلمة خلال فعالية بإسطنبول، السبت، أن "تركيا أصبحت ضامن للسلام والاستقرار والأمان والاحترام المتبادل والتنمية المتبادلة في مناطق وأماكن متفرقة، من البلقان إلى القوقاز ومن شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط ومن بحر إيجة إلى البحر المتوسط ومن البحر الأسود إلى إفريقيا".

وتطرق قالن إلى العنصرية واليمين المتطرف المتصاعد في أوروبا، مبيناً أنها أصبحت مسألة تهم الإنسانية جمعاء، مضيفاً: "ونحن نقترح بناء عالم جديد ضد كل هذه".

وأشار إلى أن تركيا تقود نضالاً لتصبح قوة حكيمة من خلال استخدام عناصر القوة الناعمة والصلبة.

وتابع قالن: "نستخدم أحيانًا قوتنا العسكرية وجيشنا وصناعاتنا الدفاعية ومسيراتنا المسلحة عند اللازم، وأحياناً الدبلوماسية والثقافة والفهم والتفاوض".

وأردف: "ومن خلال الجمع بينها فإننا نبعث برسالة إلى أنفسنا ومنطقتنا وعالمنا، تتمثل في أنه يمكننا بناء عالم يكون فيه الجميع متآلفين ومشتركين، ويمكن للجميع فيه أن يعيش على قدم المساواة، والعدالة، والكرامة".