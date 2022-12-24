وزير الدفاع التركي: حيدنا 3982 إرهابياً داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم السبت، إن قوات بلاده حيدت 3982 إرهابياً داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي.

جاء ذلك في اجتماع تقييمي لنهاية العام بخصوص فعاليات وزارة الدفاع التركية، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وحول أمن الحدود التركية، أوضح أقار:"منعنا 256 ألفاً و 199 شخصاً من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابياً إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".

وأردف:" تم تحييد 506 إرهابيين ، وتدمير ما يقرب من 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق في إطار عملية مخلب - القفل شمالي العراق الجارية ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وأكد الوزير أقار أن تركيا مستمرة في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق بتنسيق وتعاون وثيق مع الجانب العراقي.

وحول العمليات شمالي سوريا، لفت إلى أن بلاده منعت من خلال تلك العمليات اقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.

وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التسامح تجاه العناصر الإرهابية المتمركزة بمحاذاة حدودها، وفي مقدمتهم الدول الراغبة بجر المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى.

كما تطرق أقار إلى تحرشات اليونان بمقاتلات تركية أثناء قيامها بطلعات في إطار مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولفت إلى أن وقاحة اليونان وصلت إلى درجة ضرب مبادئ وقيم الناتو الأساسية بعرض الحائط.

وشدد الوزير أقار على أنه حان الوقت لأن يقول الناتو "كفى" لعجرفة اليونان.