أقار عن أحداث باريس: الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها الآن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، إن "الأفاعي التي رعتها واعتنت بها فرنسا بدأت تلدغها"، وأن على الجميع إدراك الوجه الحقيقي لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة خلال تفقده الوحدات العسكرية التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، علق فيها على أعمال العنف والتخريب التي يقوم بها أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أقار: "لقد شاهدوا بأعينهم مدى خطورة دعم ورعاية الإرهابيين وها هي الأفاعي الي دعمتها فرنسا تلدغهم الآن".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن "حلفاء أنقرة الغربيين ارتكبوا خطأ كبيراً عندما تعاونوا مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" للقضاء على تنظيم إرهابي آخر".

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م." النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.

والأحد، قالت نيابة باريس، إن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص في العاصمة الفرنسية، الجمعة، اعترف أثناء توقيفه بأنه يكنّ "كراهية مرضية للأجانب والمهاجرين".

وعلى إثر ذلك شهدت باريس أعمال عنف وتخريب من جانب أنصار "بي كي كي" بذريعة الاحتجاج على هجوم مسلح وقع الجمعة.

وأصيب 31 عنصراً من الشرطة الفرنسية، جراء أعمال عنف أثارها أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في باريس.

وأكد أقار أن تركيا ستواصل مكافحة هذا التنظيم الإرهابي في شمالي العراق وسوريا.

وذكر أن تركيا تحترم وحدة أراضي الدول المجاورة، مبيناً أن هدف القوات المسلحة التركية هو العناصر الإرهابية فقط.