أردوغان يعلن دخول أكبر سفينة في الأسطول التركي الخدمة في 2023

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن أكبر سفن الأسطول البحري، "أناضولو"، ستدخل الخدمة في عام 2023.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه، الأحد، في فعالية شبابية بولاية أرضروم، أن عام 2023، سيشهد أيضا بدء الإنتاج التسلسلي للمقاتلة التركية المسيرة "بيرقدار قزل إلما"، فضلا عن تدشين المقاتلة المحلية.

وبخصوص الغاز المكتشف في البحر الأسود البالغ حجمه 540 مليار متر مكعب، أضاف أردوغان أنه سيتم أيضا البدء باستخدامه في المنازل اعتبارًا من الربع الأول 2023.

وقال: "عام 2023 سيشهد أيضا نزول سيارتنا المحلية توغ إلى الشوارع، هذه السيارة فخر الصناعات التركية، وكذلك سنرسل قمرنا الصناعي Türksat 6A إلى الفضاء".

وذكر أن القمر الصناعي Türksat 6A تم تصميمه وإنتاجه بإمكانات وقدرات محلية بحتة.

وحول مكافحة التنظيمات الإرهابية قال أردوغان: "نعمل ليل نهار على تعزيز قوة جيشنا، ونواصل مكافحة الإرهابيين في أوكارهم بسوريا وشمال العراق".

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تطهير مناطق عديدة داخل الأراضي التركية من إرهابيي "بي كي كي"، وأنها تواصل عمليات التطهير.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال أردوغان: "للأسف أن الغرب لم يقم بشيء سوى الاستفزاز ولم يسعَ للعب دور الوساطة، تركيا هي التي توسطت وتمكنا من تفعيل ممر البحر الأسود لشحن الحبوب".