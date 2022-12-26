الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي وتبلغه انزعاج أنقرة من الدعاية السوداء ضدها

استدعت الخارجية التركية، اليوم الإثنين، السفير الفرنسي لتبلغه إنزعاج أنقرة من الدعاية التي وصفتها بالسوداء، ضدها في الشوارع الفرنسية.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن الخارجية أعربت للسفير الفرنسي عن استيائها من الدعاية السوداء التي أطلقها أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" ضد بلادها مستغلين الاعتداء الذي نفذه مواطن فرنسي يوم 23 ديسمبر الجاري.

كما تم التعبير عن الاستياء من انخراط بعض مسؤولي الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين في هذه الدعاية.

وأفادت مصادر بأنه تم التأكيد على أن أعمال العنف التي قام بها التنظيم الإرهابي (بي كي كي/ واي بي جي) في باريس، يجب أن تخضع للتحليل المناسب من قبل الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي.

وأكدت المصادر أن تركيا تنتظر من فرنسا أن تتصرف بحكمة في مواجهة أعمال الشغب وعدم السماح للتنظيم الإرهابي بالمضي قدما في أجندته الخبيثة.

وأوضحت المصادر أن السفير التركي لدى باريس، أبلغ السلطات الفرنسية عن استياء أنقرة من الدعاية السوداء الجارية ضد تركيا في شوارع فرنسا.

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.

وإثر ذلك شهدت باريس أعمال عنف وتخريب من جانب أنصار "بي كي كي" بذريعة الاحتجاج على هجوم مسلح وقع الجمعة.

وأصيب 31 عنصرا من الشرطة الفرنسية، جراء أعمال عنف أثارها أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في باريس.