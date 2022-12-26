الرئيس التركي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ.

و ذكرت وكالة الأناضول أن لقاء أردوغان مع آل الشيخ جرى في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء المغلق من الجانب التركي، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اجتمع ظهر الاثنين، مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، في أنقرة، وأكد خلال الاجتماع على أن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض فيه فائدة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأفاد شنطوب أن الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، مضيفاً أن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأكد أن تركيا تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض، مشيراً أنها ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها.

وشدد على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص، مضيفاً: "هدفنا خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي أهمية خاصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة".