تركيا ترحل حوالي 120.000 مهاجر غير نظامي عام 2022

رحلت تركيا 119،817 مهاجرا غير نظامي منذ بداية العام الجاري فيما تستمر جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفقا لرئاسة إدارة الهجرة في وزارة الداخلية.

وقالت الإدارة في بيان إن هذا أعلى عدد من عمليات الترحيل في تاريخ تركيا.

وأضاف البيان أن عدد المرحلين زاد بنسبة 159% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وعليه، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين منذ عام 2016: 445.326.

كما منع أكثر من 2.7 مليون مهاجر غير نظامي من الدخول إلى تركيا منذ عام 2016، في حين أن الرقم لهذا العام يقف عند 274.311.

وتعد تركيا نقطة عبور رئيسية لطالبي اللجوء الذين يهدفون إلى العبور إلى أوروبا خاصة الفارين من الحروب والقمع في بلدانهم.

وتستضيف تركيا ما يقرب من 5 ملايين لاجئ - أكثر من أي بلد في العالم. بعد بدء الأزمة في سوريا عام 2011، وقد تبنت "سياسة الباب المفتوح" للسوريين ومنحتهم وضع "الحماية المؤقتة".

والأفغان هم ثاني أكبر مجتمع للاجئين في تركيا بعد السوريين. يتجه العديد منهم الذين يصلون عبر إيران إلى إسطنبول للبحث عن عمل أو المرور إلى مدينة ساحلية أخرى للانطلاق منها إلى أوروبا.

من جانبه، أعلن والي مدينة إسطنبول، على يرلي قايا، ترحيل 47 ألفا و164 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.

وأوضح يرلي قايا في تغريدة على تويتر، أن السلطات المحلية اتخذت إجراءات قانونية بحق 166 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أن 110 ألفا و91 مهاجرا غير نظامي تم سوقهم إلى مراكز الترحيل في الولايات الأخرى، لإعادتهم إلى بلدانهم.