تركيا تعلن انتقالها لمرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزام بلاده الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب، تتمثل في تدمير البنى التحتية والموارد التي يعتمد عليها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات جديدة لسد ثغرات الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف تركيا من الأراضي السورية.

وأضاف: "سننتقل إلى مرحلة مكافحة جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم بي كي كي الإرهابي الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية".

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