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تركيا تعلن انتقالها لمرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.12.2022 22:14
صورة أرشيفية من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين صورة أرشيفية من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزام بلاده الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب، تتمثل في تدمير البنى التحتية والموارد التي يعتمد عليها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات جديدة لسد ثغرات الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف تركيا من الأراضي السورية.

وأضاف: "سننتقل إلى مرحلة مكافحة جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها تنظيم بي كي كي الإرهابي الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية".

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