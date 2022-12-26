رئيس البرلمان التركي يشدد على أهمية التنسيق التركي السعودي للشرق الأوسط

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على أن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض فيه فائدة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

جاء تصريحه الاثنين أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة أنقرة.

وأفاد شنطوب أن الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأكد أن تركيا تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض، مضيفا أنها ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها.

وشدد على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص، مضيفا: "هدفنا خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي أهمية خاصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة".

وأردف: "تعاوننا وتنسيقنا الوثيق في منطقة جغرافية واسعة تمتد من فلسطين إلى اليمن ومن ليبيا إلى سوريا، يعود بفائدة كبيرة على منطقتنا بأكملها".

على صعيد آخر، لفت رئيس البرلمان إلى استمرار الهجمات الإرهابية ضد تركيا من شمال سوريا والعراق.

وأضاف: "نحترم سلامة أراضي العراق وسوريا، وهمنا الوحيد هو منع الهجمات الإرهابية ضد تركيا بسبب عدم الاستقرار في البلدين المذكورين، ومنع خطط الدول الغربية لتغيير حدود دول المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإمبريالية من خلال زيادة عدم الاستقرار".