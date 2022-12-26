رئيس مجلس الشورى السعودي يجري زيارة رسمية لتركيا على رأس وفد كبير

وصل رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على رأس وفد كبير، إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الأحد، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

وذكر الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي على تويتر، أن وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى، وصل في وقت سابق من الأحد إلى مطار أسانبوغا بأنقرة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوفد السعودي في المطار، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في البرلمان التركي، خليل أوزجان، والقائم بأعمال السفارة السعودية بأنقرة، محمد بن يوسف الحربي، وعدد من كبار المسؤولين في البرلمان التركي.

وفي تصريحات صحفية سبقت وصوله إلى تركيا، أكد آل الشيخ على العلاقات "الأخوية التاريخية" بين تركيا والسعودية.

يُذكر أن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في البرلمان التركي، كانوا قد زاروا العاصمة الرياض، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتقوا مع المسؤولين السعوديين هناك.