ألطون: تركيا باتت جزيرة استقرار في المنطقة والعالم

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان باتت جزيرة استقرار في المنطقة والعالم رغم الأزمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في افتتاح "معرض السنوات الصعبة" الذي نظمته جمعية أنقرة للثقافة والفنون والحضارة، بدعم من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في صالة أنقرة للفنون ودار المزادات.

وأوضح ألطون أن تركيا أصبحت جزيرة استقرار في منطقتها رغم الأزمات الحاصلة في العالم وفي منطقتنا.

وأضاف أن تركيا تخدم السلام الإقليمي والعالمي، مبيناً أن أنقرة تمكنت خلال عهد حكومات العدالة والتنمية من تغيير صورة تركيا على المستويين الإقليمي والعالمي نحو الأفضل.

وعقب الكلمة تجول ألطون في المعرض برفقة القائمين على تنظيمه.