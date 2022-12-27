الأمن التركي يوقف 9 أشخاص بتهمة الانتماء إلى داعش

تمكنت السلطات التركية من توقيف 9 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بالعاصمة أنقرة.

ووفق مصادر صحفية، أطلقت وحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، عملية أمنية لتوقيف 10 أشخاص من أصول أجنبية إثر التحقق من وجود صلات بينهم وبين إرهابيين من داعش.

ونفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة على منازل المشتبهين بالتزامن في مناطق متفرقة من العاصمة، تمكنت خلالها من توقيف 9 مشتبهين.

كما صادرت الفرق الأجهزة والمعدات الرقمية المتواجدة في منازل المشتبه بهم.

وتستمر الفرق في عمليات البحث من أجل القبض على المشتبه به العاشر.